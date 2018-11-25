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تطوير وتجميل شارع النيل فى الدقى والعجوزة.. صور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:41 م
تطوير وتجميل شارع النيل فى الدقى والعجوزة.. صور تجميل الشوارع والطرق الرئيسية بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة وإزالة أى إشغالات أو معوقات.
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم الدفع بمجموعات عمل لتطوير وتجميل شارع النيل الواقع بنطاق أحياء الدقي والعجوزة لما له من أهمية كبيرة حيث يشهد الشارع كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.
 
وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بطول الشارع وبميدان الجلاء ودهان البلدورات وزراعة الجزيرة الوسطي بالأشجار والنباتات لإضفاء لمسه جمالية علي الشكل العام للشارع.
 
كما انتهت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتعاون مع مدينة الجيزة وأحياء الدقى والعجوزة من صيانة كل أعمدة الأنارة وسلات القمامة الموجودة والتأكد من كفاءتها، بالإضافة إلى تخصيص دوريات نظافة ثابتة للمرور علي مدار اليوم بالشارع للوصول إلى المستوى المرجو للمواطنين.
 
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