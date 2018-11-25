تصديرى الملابس: متأخرات المساندة التصديرية تتراوح من 3 لـ4 مليارات جنيه

كتب – إسلام سعيد

كشف محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تأخر المساندة التصديرية لشركات تصدير الملابس تراوحت ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه على مدار عامين حتى الآن، مشيرا إلى أن المصدرين بشكل عام لديهم كثير من المشكلات منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول للأسعار العالمية والمنافسة.

وقال الصياد لـ"اليوم السابع"، إننا نواجه صعوبة فى توفير عمالة مدربة مؤكداً على ضرورة أن تكون مخرجات التعليم لسوق العمل تراعى بند التدريب، مشيرا إلى توجه المستثمرين حاليا نحو الصعيد والتوسع فى المناطق التى ليس بها نهضة صناعية.

وأشار رئيس تصدير الملابس إلى أن صناع الملابس يواجهون مشكلات فى توافر الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة من أجل التوسعات الجديد مطالبا هيئة التنمية الصناعية بمزيد من التسهيل عند اتاحة الأراضى،

وقال الصياد، إن مجلسه يركز على التصدير للسوق الأمريكى والأوروبى لأنها أسواق ذات تعدد سكانى عالى فضلا عن كونها أسواق ذات تنافسية عالية، مضيفا"صادراتنا إلى أوربا تتركز على انجلترا واسبانيا وتركيا وفرنسا وهناك تركيز على المانيا وهولندا والسويد والدينمارك وشمال اوربا ونستهدف التوسع فى باقى الدول".

وبشأن حجم الصادرات، قال صادرات الملابس عام 2017 بلغت نحو 1.442 مليار دولار ونستهدف بنهاية العام الجارى 2018 الوصول لـ 1.6 مليار دولار بزيادة 10٪ عن العام الماضى، لافتا إلى أن زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة يتطلب زيادة المصانع الموجودة فى الوقت الحالى وجذب استثمارات خارجية سريعة تساهم فى زيادة الصادرات بصفة عامة.

وحول كيفية زيادة صادرات الملابس، أكد الصياد ضرورة نشر ثقافة التصدير ويأتى ذلك عن طريق الندوات التعرفية للمصدرين كما نحن بحاجه إلى شرح كيفية ومتطلبات التصدير وكيفية غزو الأسواق الخارجية بشكل سريع، مضيفا"نستهدف أن تكون مصر مركز لأفريقا عن طريق التعاون بالامكانيات الصناعية المتاحة وزيادة التعاون التصنيعى مع دول القارة السمراء".

وعن مشكلات التصدير قال"لدينا كثير من العوائق كمصدرين بشكل عام مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن التصدير يعتمد على المنافسة، وكثير من الدول تدعم الصادرات بشكل أكبر من مصر، وهناك صعوبة فى الوصول للأسعار العالمية حتى نكون قادرين على المنافسة، ونطالب بتيسير اجراءات الاستيراد والتصدير، كما أن لدينا مشكلة كبيرة فى العمالة وأخيرا أزمة المتأخرات التصديرية ومشكلة توافر الأراضى الصناعية".

واختتم"نسعى كمجلس فى خطة العمل لتزويد قاعدة المصدرين وقمنا بتوقيع كثير من برتكولات التعاون لمساندة صغار المصدرين مع البنوك وهيئات التدريب والبنك الاوربى ونشارك فى كثير من الندوات".