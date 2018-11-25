تجديد حبس طالب لاتهامه بابتزاز فتاة بفيديوهات فاضحة للزواج منها فى المقطم

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس طالب جامعى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها فى منطقة المقطم.

من جهته يواصل خالد البارودى، مدير نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول، لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاته مع طالب جامعى لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها فى منطقة المقطم، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم المقطم بلاغا من والد الفتاة يفيد ابتزاز زميلها بالجامعة بنشر فيديوهات فاضحة وصور على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة رفض أسرتها طلب الزواج.

أسفرت التحريات عن وعد المتهم زميلته بالزواج منها بعد قصة حب بينهما، وعلى إثرها ذهبت إلى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج. وعقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها، لعدم إخبار أهلها بتلك العلاقة، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها إلا أنه رفض.

وهدد المتهم والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول، والفيديو الفاضح الخاص بابنته، كما هدده بنشره على مواقع الإنترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها، وأبلغ مباحث الإنترنت والتكنولوجيا، وعلى إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على مواقع التواصل .

تم القبض على المتهم بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم، وتحرر المحضر رقم 12645لسنة 2018 جنح المقطم، وأخطرت النيابة للتحقيق.