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الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:07 م
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تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى بالبحيرة لـ28 يناير

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:04 م
تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى بالبحيرة لـ28 يناير محكمة جنايات دمنهور
البحيرة- ناصرجودة
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قررت اليوم محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة الرحمانية برئاسة المستشار عبد الله بقوش وعضوية المستشارين يحيى شاهين وهيثم ابوحطب وسكرتارية أحمد الفيومى تأجيل محاكمة المتهمين فى حادثى قطار المناشى إلى جلسة 28 يناير المقبل وذلك لمناقشة  أعضاء اللجنة الفنية التى أعدت تقرير الحادث .

 

وترجع الواقعة إلى 28 فبراير الماضى عندما تصادم قطارين  ركاب و بضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات من المواطنين.

 

واتهمت النيابة العامة 4 موظفين بالسكة الحديد بالإهمال الجسيم مما أدى إلى وقوع الحادث، وهم "محمد .أ" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوى و"مصطفى .ط"  رئيس كهرباء الإشارات و"عز .م" مساعد رئيس كهربائى الإشارات و"وليد .أ" كهربائى الإشارات.


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