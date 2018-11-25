video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:00 ص
برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل البرلمان
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
استعدادات حثيثة تجرى فى أروقة وزارة السياحة استعدادا لعرض الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة على مجلس النواب الأسبوع المقبل، والذى استغرقت خطة الإعداد له أكثر من أربعة أشهر لدراسة كافة القطاعات وما تحتاج  له من إعادة تأهيل وتطوير.
 
وقامت وزارة السياحة ببعض الإجراءات العاجلة خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، أهمها عمل فحص شامل للفنادق في المحافظات السياحية بالاستعانة ببيت خبرة عالمى معتمد لاستشارات الصحة والسلامة الذي بدأ بمدينة الغردقة كمرحلة أولى ، وبدأت الوزارة  فى برنامج لتدريب العاملين في القطاع الفندقي في مجال السلامة و الصحة المهنية و سلامة الغذاء.
 
و يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق في مصر لتتواكب مع المعايير الدولية، كذلك صندوق تطوير الفنادق الذى تعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات إنشائه والذي سيكون له دورا فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة السياحة تنظم زيارة لـ 10مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل بأمريكا

وزارة السياحة

مجلس النواب

تنشيط السياحة




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة