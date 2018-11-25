برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

كتبت آمال رسلان

استعدادات حثيثة تجرى فى أروقة وزارة السياحة استعدادا لعرض الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة على مجلس النواب الأسبوع المقبل، والذى استغرقت خطة الإعداد له أكثر من أربعة أشهر لدراسة كافة القطاعات وما تحتاج له من إعادة تأهيل وتطوير.

وقامت وزارة السياحة ببعض الإجراءات العاجلة خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، أهمها عمل فحص شامل للفنادق في المحافظات السياحية بالاستعانة ببيت خبرة عالمى معتمد لاستشارات الصحة والسلامة الذي بدأ بمدينة الغردقة كمرحلة أولى ، وبدأت الوزارة فى برنامج لتدريب العاملين في القطاع الفندقي في مجال السلامة و الصحة المهنية و سلامة الغذاء.

و يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق في مصر لتتواكب مع المعايير الدولية، كذلك صندوق تطوير الفنادق الذى تعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات إنشائه والذي سيكون له دورا فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.