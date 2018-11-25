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بدء محاكمة المتهمين بـ"ميكروباص حلوان".. والدفاع يلتمس البراءة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:34 م
بدء محاكمة المتهمين بـ"ميكروباص حلوان".. والدفاع يلتمس البراءة المستشار حسين قنديل - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل
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طالب دفاع المتم الثالث بخلية "ميكروباص حلوان"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش.
 
 
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتم الثالث بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، بطلان التحريات لعدم جديتها، انتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
 
 
وكما دفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز، فلم يضبط مع المتهم أى أحراز سوى حرز مبلغ 4000 ريال سعودى حصيلة عمله بالخارج حيث ألقى القبض عليه عقب عودته من السعودية.
 
 
ودفع بانتفاء جريمة التمويل بركنهيا المادى والمعنوى، حيث أن التمويل الأجنبى يحتاج إلى ملايين من الجنيهات وأموال ضخمة وإثبات بأنها أموال تنفق على تمويل الجماعة، وخلو الأوراق من أى دليل يثبت تورط المتهمين فى القضية.
 
 
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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