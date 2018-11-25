"اليوم السابع" تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس "أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية"

تتابع السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل إطلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية"، ورفض مجلس النواب إزالة لافتات الشهداء من على المدارس والشوارع

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