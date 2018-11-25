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اليوم.."الاستثمار" تستضيف مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم.."الاستثمار" تستضيف مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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تستضيف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش فى المواصلات العامة، وهى أول مبادرة من نوعها فى مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين.

يحضر اطلاق المبادرة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وسفراء فرنسا والمانيا والاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وممثلين عن وزارتى النقل والشباب.

المبادرة، برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولى،والنقل والشباب، والمجلس القومي للمراة، وبرنامج الأمم المتحدة للمراة، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.


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