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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول متهمين بالإتجار فى الهيروين بكرداسة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:48 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول متهمين بالإتجار فى الهيروين بكرداسة هيروين
كتب سليم على
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طالبت نيابة كرداسة، بسرعة التحريات حول عاطلان متهمان بالاتجار بالمواد المخدرة فى دائرة القسم

 

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهمين كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما، وأتخذوا من أرض زراعية مجاورة لقرية "كومبرة " وكرا للاختباء عن أعين رجال المباحث، ولقاء عملائهما.

 

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بأرض زراعية مجاورة لقرية كومبرة، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة، واسطوانة كبيرة الحجم وكيس، يحتويان على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، ومبلغ مالى، وجاكوش، وميزان حساس، و2 لاصق شفاف.

 

بمواجهتهما اعترفا  بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع

 

 

 

 


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