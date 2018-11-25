video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المجتمعات العمرانية" تشارك بجناح متميز فى معرض "Cairo ICT 2018"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:03 ص
"المجتمعات العمرانية" تشارك بجناح متميز فى معرض "Cairo ICT 2018" معرض Cairo ICT 2018
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
تشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجناح متميز فى معرض Cairo ICT 2018، بقاعة المدن الذكية، وتعرض الهيئة إنجازات مدن الجيل الرابع خلال الفترة من 25-28 /11/2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية .
 
 صرحت بذلك المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة، مضيفة: تنشيء الهيئة جيلا جديدا من المدن الذكية، تعتمد البنية الأساسية به على تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، بإنشاء شبكة الإتصالات وأنظمة التحكم والرصد متوافقة مع القياسات العالمية، وتتيح الحصول على معلومات مؤمنة لحظية حول قطاعات (الأمن - المرور - المرافق - البيئة) ويتم ربطها بمراكز البيانات، ويمكن للمواطن الحصول على خدماته بطريقة ذكية عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت والإبلاغ عن أي شكاوى من موقعه بواسطة هذه التطبيقات .
 
وأضافت أن هذه المدن بها إدارة ذكية للمرافق والمنشآت من خلال مركز التحكم والسيطرة الأمني، ومركز إدارة وتشغيل المدينة، الذى يقوم بإدارة وتشغيل ومتابعة شبكات المرافق العامة، وإدارة خدمات المواطنين ويقوم بمتابعة الأعطال والإستعداد الدائم لحل المشكلات، ومن هذه المدن (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة) ويبلغ عدد مدن الجيل الرابع 20 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 580 ألف فدان، تستوعب نحو 30 مليون مواطن وتوفر الملايين من فرص العمل. 
 
WhatsApp Image 2018-11-25 at 12.50.20 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-11-25 at 12.50.21 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-11-25 at 12.50.21 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-11-25 at 12.50.22 AM
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بها 42 مُعدة لإزالة 9 مبان مخالفة

"الإسكان" تحدد فترة قبول طلبات من لديهم عقود بيع ومستندات ملكية بتوسعات الشيخ زايد

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

هيئة المجتمعات العمرانية

معرض Cairo ICT 2018

قاعة المدن الذكية




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة