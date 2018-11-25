"المجتمعات العمرانية" تشارك بجناح متميز فى معرض "Cairo ICT 2018"

كتب أحمد حسن

تشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجناح متميز فى معرض Cairo ICT 2018، بقاعة المدن الذكية، وتعرض الهيئة إنجازات مدن الجيل الرابع خلال الفترة من 25-28 /11/2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية .

صرحت بذلك المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة، مضيفة: تنشيء الهيئة جيلا جديدا من المدن الذكية، تعتمد البنية الأساسية به على تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، بإنشاء شبكة الإتصالات وأنظمة التحكم والرصد متوافقة مع القياسات العالمية، وتتيح الحصول على معلومات مؤمنة لحظية حول قطاعات (الأمن - المرور - المرافق - البيئة) ويتم ربطها بمراكز البيانات، ويمكن للمواطن الحصول على خدماته بطريقة ذكية عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت والإبلاغ عن أي شكاوى من موقعه بواسطة هذه التطبيقات .

وأضافت أن هذه المدن بها إدارة ذكية للمرافق والمنشآت من خلال مركز التحكم والسيطرة الأمني، ومركز إدارة وتشغيل المدينة، الذى يقوم بإدارة وتشغيل ومتابعة شبكات المرافق العامة، وإدارة خدمات المواطنين ويقوم بمتابعة الأعطال والإستعداد الدائم لحل المشكلات، ومن هذه المدن (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة) ويبلغ عدد مدن الجيل الرابع 20 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 580 ألف فدان، تستوعب نحو 30 مليون مواطن وتوفر الملايين من فرص العمل.