"المالية" تستضيف معرض مصنوعات يدوية ومنتجات زراعية لأهالى المدن الحدودية.. صور

كتب أحمد يعقوب

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، على أهمية خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات حيث تلعب المشروعات الصغيرة الدور الريادى المطلوب منها فى تعظيم دور الصناعة الوطنية بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض التاسع للمصنوعات اليدوية والحرفية للمدن الحدودية والمنتجات الزراعية لأهالى المدن الحدودية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الأحد، داخل أبراج وزارة المالية وتستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن إقامة هذه المعارض داخل وزارة المالية تعمل على مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى لأهالى المدن الحدودية فى تحسين أوضاعهم والمحافظة على التراث المصرى القديم من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التى يتميز بها أهالى تلك المدن إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة بتوفير منافذ بدون مقابل لبيع منتجاتهم وتسويقها بكل الوسائل الممكنة، لافتًا إلى أن المعرض اصبح احد الأحداث التى تتكرر اكثر من مرة فى العام.

وأشار "كجوك" إلى أن قيام المعرض للمرة التاسعة يُعد نجاحًا لسلسة المعارض التى أقيمت سابقًا، وجذب المعرض مشاركين جُدد من محافظات عديدة بمنتجات جديدة لم تشارك فى المعارض السابقة، مشيدا بجودة وتطوير المنتجات المختلفة سواء المصنوعات الجلدية واليدوية والمعدنية والزجاجية بالإضافة الى المنسوجات الصوفية والمنتجات الغذائية التى يمتاز بها أهالى سيناء والمدن الحدودية.

وفى السياق ذاته قالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص أن المعرض يضم منتجات وعارضون جدد من القاهرة والإسكندرية والفيوم إلى جانب المدن الحدودية كسيناء والعريش وسوهاج وأسوان وسيوة وحلايب وشلاتين، مشيرة الى ان الوزارة ستضع على الموقع الإلكترونى الخاص بـ "وحدة تكافؤ الفرص" التابعة لقطاع مكتب الوزير رابط إلكترونى للتواصل مع المشاركين بطريقة مباشرة عن طريق الموقع بهدف التسويق لمنتجاتهم.

ويعد هذا المعرض التاسع الذى تستضيفه وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى أكد على ضرورة إقامة هذه المعارض بصفة دورية وذلك فى إطار حرص الوزارة على ترويج منتجات أسر المدن الحدودية، وتوفير منافذ لعرض منتجاتهم من المصنوعات اليدوية والحرفية المميزة وكذلك المنتجات الزراعية التى تشتهر بها هذه المدن للعمل على رفع مستوى معيشة أهالى هذه المدن من خلال بيع منتجاتهم وتسويقها فى كافة أنحاء الجمهورية وتشجيعهم وتحفيزهم من خلال استضافة هذه المعارض.



































