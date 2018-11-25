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القطار رمز المتانة.. كيف تظهر قوة العلاقات البريطانية الأوروبية بعد "بريكست"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:57 م
القطار رمز المتانة.. كيف تظهر قوة العلاقات البريطانية الأوروبية بعد "بريكست" إدوين صامويل
كتبت ريهام عبد الله
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أكد إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن علاقة بريطانيا بجيرانها فى الاتحاد الأوروبى، ستظل قوية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

 

وقال صامويل "علاقة بريطانيا بجيرانها فى أوروبا سوف تبقى قوية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى".

 

ونشر صامويل فيديو على متن قطار "يورو ستار، يربط بين لندن وباريس، مشيرا إلى أن القطار يرمز لمتانة العلاقات وقربها بين بريطانيا وجيرانها.

 


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بريطانيا

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