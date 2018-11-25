القطار رمز المتانة.. كيف تظهر قوة العلاقات البريطانية الأوروبية بعد "بريكست"

كتبت ريهام عبد الله

أكد إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن علاقة بريطانيا بجيرانها فى الاتحاد الأوروبى، ستظل قوية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

علاقة بريطانيا بجيرانها في أوروبا سوف تبقى قوية حتى بعد خروجها من #الإتحاد_الأوروبي ..الدليل #بالفيديو #بريكست pic.twitter.com/9Zo361Efmg — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) November 25, 2018

وقال صامويل "علاقة بريطانيا بجيرانها فى أوروبا سوف تبقى قوية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى".

ونشر صامويل فيديو على متن قطار "يورو ستار، يربط بين لندن وباريس، مشيرا إلى أن القطار يرمز لمتانة العلاقات وقربها بين بريطانيا وجيرانها.