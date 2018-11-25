video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ليكون الأسبوع الأول من يناير

الغرفة التجارية تجرى اتصالات مع "التموين" لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:00 ص
الغرفة التجارية تجرى اتصالات مع "التموين" لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى ملابس - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك اتصالات مع وزارة التموين لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى ليكون الأسبوع الأول يناير 2019 بدلا من الأسبوع الأول من فبراير بهدف زيادة المبيعات وتحريك السوق ومواجهة ركود عملية البيع.

وقال لـ"اليوم السابع"، إن هناك زيادة فى أسعار ملابس الشتاء هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 وحتى 20% لجميع الأصناف سواء "رجالى - حريمى - أطفال".، بسبب تحرك تكاليف الإنتاج ونتيجة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء الأمر الذى تقوم المصانع بتحميله على المنتج النهائى.

وبشأن توقعاته لحركة المبيعات قال "زنانيرى" إن الموسم الشتوى الحالى لن يختلف كثيرا عن الموسم الماضى ولن يحدث زيادة فى المبيعات وقد يكون هناك تراجع محدود فيها بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتعدل الأولويات للأسرة المصرية، لافتا إلى أن الأسر حاليا قد تؤجل شراء الملابس والاعتماد على ملابس العام الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل ماتشتري جديد لمسات بسيطة لتعديل ملابسك القديمة

متتكسفيش تلبسيها أكتر من مرة.. كيت ميدلتون تعيد ارتداء ملابسها بالمناسبات

صور وفيديو.. طقس سيئ يضرب البلاد.. أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة والمحافظات تتأهب.. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة الموجة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

الملابس

الاوكازيون

اخبار الاقتصاد

اسعار الملابس

الموسم الشتوى




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة