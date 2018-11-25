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"العصار" وعبد المحسن سلامة يبحثان إنشاء مصنع ورق ومستشفى للصحفيين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:11 ص
"العصار" وعبد المحسن سلامة يبحثان إنشاء مصنع ورق ومستشفى للصحفيين الدكتور محمد العصار و عبد المحسن سلامة يبحثان انشاء مصنع ورق ومستشفى للصحفيين
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والوفد المرافق له لبحث مشاركة الإنتاج الحربى فى المشروعات الخاصة بالنقابة وذلك بديوان عام الوزارة.

 

وأشار" العصار" إلى أن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على اعتزازه بالدور العظيم للصحفيين خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة الهامة، واستعرض "العصار" خلال اللقاء إمكانيات الشركات والوحدات التابعة وأنه يتم استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لديها في التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى من أجل خدمة الوطن حيث تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين علي مستوي عال من الأهمية تم طرحهما اثناء اللقاء احدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بكافة أنواعه وخاصة ورق الصحف اللازم للطباعة مما يساعد علي توطين تكنولوجيا صناعة الورق في مصر و تقليل الإستيراد من الخارج والذى يؤدى إلى توفيرالعملة الصعبة ، والمشروع الأخر هو إنشاء مستشفي خاصة بنقابة الصحفيين وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.

 

ومن جانبه، أعرب الاستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن ثقتة فى إسناد تنفيذ هذه المشروعات  لوزارة الإنتاج الحربى لما لها من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوى، خاصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التى لديها خبرات كبيرة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات نظراً للنجاحات التى حققتها فى المشروعات القومية والتنموية التى أسندت إليها والتى قامت بتنفيذها فى أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة.

 

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