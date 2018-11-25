"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 7034.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 1951.2 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة اراب للتنمية والاستثمار العقارى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 649.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 250.4 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 628 ألف ورقة، وبقيمة 732.7 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يونيفرت للصناعات الغذائية، انترناشيونال بزنيس كوربورشين للتجارة والتوكيلات التجارية فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.9 ألف ورقة بقيمة 4.7 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 9709.4 ألف ورقة مالية بقيمة 5138.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 719 عملية.