الصحة تعلن إعدام 2356 لتر مياه معبأة مغشوشة و 330 طن أغذية فاسدة بمحافظات

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 330 طن أغذية فاسدة بمحافظتى المنوفية والبحيرة، و 2356 لتر مياه معبأة مغشوشة لشركة "أ . ك" بمحافظة القاهرة ، خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على الأسواق.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن كمية المياه التى تم ضبتها تحمل رقم مختلف عن الرقم المسجل حاليا بوزارة الصحة وكانت معدة للبيع ونجحت الادارة فى ضبتها قبل طرحها للمواطنين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.

وأضاف ان قطاع الطب الوقائي من خلال ادارات مراقبة الاغذية قام بتنفيذ حملات موسعة، أسفرت عن إعدام ٤٠ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فى عدد من الثلاجات ، كما تم ضبط 277 طن دقيق "سيمولينا" بأحد المصانع، و ضبط 30 ألف عبوة مشروب صناعي غير مدون عليها أى بيانات للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية ، بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

وأشار إلى أنه بمحافظة البحيرة، تم ضبط 6 طن أرز منتهي الصلاحية بأحد مضارب الأرز بمدينة ادكو، وضبط 7 طن ملح متحجر بمعمل ألبان "بحوش عيسى" محافظة البحيرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية، إلى تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم ضبطها أثناء المرور طبقا للقوانين والقرارات الوزارية، مؤكدة أن حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال مستمرة، وسيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم شراء المياه المعبأة مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية، وعدم شراء المنتجات من أماكن مجهولة المصدر.