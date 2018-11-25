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الشعب السويسرى يرفض فى استفتاء وضع الدستور فوق القانون الدولى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:07 م
الشعب السويسرى يرفض فى استفتاء وضع الدستور فوق القانون الدولى اقتراع _ صورة أرشيفية
جنيف /أ ش أ/
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رفض الشعب السويسرى فى تصويت فيدرالى، اليوم الأحد، وبنسبة 66.4 % من عدد المصوتين، مبادرة طرحها حزب الشعب اليمينى السويسرى والتى يدعو فيها إلى جعل القانون السويسرى فوق القانون الدولي.

وتراقب العديد من بلدان العالم والدول المجاورة لسويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبى عن كثب ها التصويت نظرا للتداعيات التى قد تترتب عليه فى حال كان السويسريون قد وافقوا على وضع القانون السويسرى فوق القانون الدولي.

وكانت الحكومة السويسرية ومختلف الأحزاب السويسرية باستثناء حزب الشعب اليمينى صاحب المبادرة، دعت إلى رفض المبادرة خاصة وأن الموافقة عليها كان سيترتب عليه مراجعة سويسرا لما يصل إلى 600 معاهدة دولية واتفاق تمثل سويسرا طرفا فيها وهو الأمر الذى كانت الحكومة السويسرية تعتبره تداعيا قد يؤثر على علاقات سويسرا مع دول العالم إضافة إلى تأثيره على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى فى ظل الاتفاقات التى تربطهما ذلك بالإضافة إلى المخاوف من تأثر ذلك على سمعة سويسرا الدولية وكذلك احتمال تأثر الاقتصاد السويسرى أيضا بالموافقة على المبادرة.

 


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