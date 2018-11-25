السلطات الفرنسية تنقذ 8 مهاجرين حاولوا عبور المانش

أ ف ب

أنقذ 8 مهاجرين كانوا فى حالة صعبة، ليل السبت، على بعد نحو 19 كلم من ساحل سانجات (شمال فرنسا)، بينما كانوا يحاولون عبور المانش للوصول إلى بريطانيا، كما ذكرت السلطات البحرية.

ومن على متن قارب مطاطى، اتصل المهاجرون الثمانية الذين لم تعرف جنسياتهم، قرابة الساعة 3،00، بجهاز المساعدة الطبية العاجلة الفرنسى لطلب المساعدة، كما اوضح مركز الشرطة البحرية للمانش وبحر الشمال فى بيان.

وبدأ عناصر اجهزة الانقاذ والدرك البحرى الفرنسي عمليات بحث وعثروا عليهم قرابة الساعة 5،20 على بعد 19 كلم من سانجاتى.