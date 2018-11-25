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السفارة المصرية فى طوكيو تعلن تشكيل "مجلس علماء المصريات فى اليابان"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:22 م
السفارة المصرية فى طوكيو تعلن تشكيل "مجلس علماء المصريات فى اليابان" الدكتور زاهى حواس وسفير مصر فى طوكيو والوفد اليابانى
كتب : أحمد جمعة
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قامت السفارة المصرية فى طوكيو بتدشين "مجلس علماء المصريات فى اليابان"، والذى يضم فى عضويته عددا من كبار أساتذة الجامعات اليابانية المتخصصين فى هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، الذى يقوم بزيارة اليابان حاليا بدعوة من قسم المصريات بجامعة "كومازاوا" لإلقاء سلسلة من المحاضرات.

 

وصرح أيمن كامل سفير جمهورية مصر العربية فى اليابان، بأن المبادرة التى أطلقتها السفارة لتكوين أول مجلس من نوعه يضم علماء المصريات فى اليابان تهدف إلى إقامة محفل يُعنى بالترويج للحضارة المصرية القديمة ومزاراتها السياحية المتعددة بين مختلف أطياف المجتمع اليابانى وخاصة الشباب من طلبة الجامعات، مؤكدا على أن ذلك يأتى بالتكامل مع جهود السفارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب فئات عمرية جديدة للإطلاع على الحضارة المصرية بهدف ضمان استمرار الشغف المعروف عن المواطنين اليابانيين بتاريخ مصر الفرعونى.

 

وأكد السفير، على أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية تحت رعاية السفارة للتباحث حول التطورات المرتبطة بالاكتشافات الأثرية وتبادل المعلومات ومتابعة سير العمل فى المشروعات البحثية المشتركة بين مصر واليابان، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير والمركز المصرى- اليابانى المشترك لترميم الآثار الذى يعد أكبر مركز من نوعه فى العالم. كما سيُعنى المجلس بدراسة مقترحات الترويج للتعاون القائم بين البلدين فى هذا المجال فى أوساط الإعلام المتخصص والمنظمات السياحية، وذلك بالتوازى مع أنشطة السفارة الرامية لتعزيز زخم السياحة اليابانية إلى مصر.


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