video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لكهربائى و5 لثلاثة آخرين لاتهامهم بقتل صحاب محل فى العجوزة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:18 ص
السجن 10 سنوات لكهربائى و5 لثلاثة آخرين لاتهامهم بقتل صحاب محل فى العجوزة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الحيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لكهربائى و5 سنوات لـ 3 آخرين، لاتهامهم بقتل صاحب محل دافع عن فتاة حاولوا مضايقتها بمنطقة العجوزة. 
 
والمتهمين هم عبد الرحمن سعيد وشهرته عبده أشرف، محبوس، 29 سنة كهربائى، ومينا هلال،محبوس، 21 سنة عامل توصيل طلبات، ويوسف شعبان، محبوس، 20 سنة عامل رخام، ومصطفى سعيد، محبوس، 23 سنة. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاد الدين سليمان شوقى، وعضوية مستشارين جاب الله محمد جاب الله، ود. أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن شقيق المجنى عليه "ابراهيم على ،26 سنة، مدير محل" حال تواجده بمسرح الجريمة وبرفقته 4 من أصدقائه سمع صوت سيدة تستغيث من المارة بالطريق فتوجه وأصدقائه لمصدر الصوت، وبالوصول أبصر المتهمين الثانى والرابع يعترضونها ويتعدوا عليها، فحاولوا منعهم وحدث مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى اشتباك بالأيدى، وتدخل الأهالى وتم الفصل بينهم. 
 
وأشارت التحقيقات الى أن المتهمون عادو مرة وبرفقتهم المتهم الاول والثانى بحوزتهم أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة ألقوها صوب المجنى عليه، والتفوا حوله وتعدوا عليه بالضرب،بالأسلحة البيضاء فتلقى ضربة من المتهم الاول بمنطقة الصدر فسقط أرضا مدرجا بدمائه، وحاول شقيقه إسعافه بنقله للمستشفى لكنه فارق الحياة. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسجون بالجيزة يقتل زميله بالحجز.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 7 سنوات

السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالعجوزة

عقوبه القتل

عقوبه القتل العمد

محكمه جنايات الجيزه

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة