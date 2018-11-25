السجن 10 سنوات لكهربائى و5 لثلاثة آخرين لاتهامهم بقتل صحاب محل فى العجوزة

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الحيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لكهربائى و5 سنوات لـ 3 آخرين، لاتهامهم بقتل صاحب محل دافع عن فتاة حاولوا مضايقتها بمنطقة العجوزة.

والمتهمين هم عبد الرحمن سعيد وشهرته عبده أشرف، محبوس، 29 سنة كهربائى، ومينا هلال،محبوس، 21 سنة عامل توصيل طلبات، ويوسف شعبان، محبوس، 20 سنة عامل رخام، ومصطفى سعيد، محبوس، 23 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاد الدين سليمان شوقى، وعضوية مستشارين جاب الله محمد جاب الله، ود. أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن شقيق المجنى عليه "ابراهيم على ،26 سنة، مدير محل" حال تواجده بمسرح الجريمة وبرفقته 4 من أصدقائه سمع صوت سيدة تستغيث من المارة بالطريق فتوجه وأصدقائه لمصدر الصوت، وبالوصول أبصر المتهمين الثانى والرابع يعترضونها ويتعدوا عليها، فحاولوا منعهم وحدث مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى اشتباك بالأيدى، وتدخل الأهالى وتم الفصل بينهم.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمون عادو مرة وبرفقتهم المتهم الاول والثانى بحوزتهم أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة ألقوها صوب المجنى عليه، والتفوا حوله وتعدوا عليه بالضرب،بالأسلحة البيضاء فتلقى ضربة من المتهم الاول بمنطقة الصدر فسقط أرضا مدرجا بدمائه، وحاول شقيقه إسعافه بنقله للمستشفى لكنه فارق الحياة.