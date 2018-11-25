"الراهبات الكاثوليك" تستنكر "ثقافة الصمت والسرية" حول الاعتداءات الجنسية

كتبت رباب فتحى

استنكرت منظمة الراهبات الكاثوليك العالمية ما أسمته "ثقافة الصمت والسرية" التى تحيط بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية ، وحث الاتحاد الدولي للرؤساء ، الذي يمثل أكثر من 500 ألف راهبة في جميع أنحاء العالم ، الراهبات اللواتي تعرضن للإساءة للإبلاغ عن الجرائم إلى الشرطة أو إلى رؤسائهن.

وتعهد الاتحاد بمساعدة الراهبات اللواتي تعرضن للانتهاكات، وحثهن على التحلي بالشجاعة اللازمة للإبلاغ عنها، ووعد بمساعدة الضحايا على الشفاء والمساعدة بالمسار القضائي ، ويعتبر هذا البيان الأول للمنظمة، التي مقرها روما، منذ انتشار فضيحة الانتهاكات من جديد، وكانت آخرها في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ، ومع بروز قضية الاعتداء الجنسي على الراهبات من قبل الكهنة والأساقفة.