الرئيس الفرنسى يعلن تشكيل المجلس الأعلى للمناخ الثلاثاء

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أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" يعتزم إعلان تشكيل المجلس الأعلى للمناخ يوم الثلاثاء القادم ، والذى من المقرر أن يكون تحت سلطة رئيس الوزراء الفرنسى.

وأوضح بيان الإليزيه - وفقا لما نقلته قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - أن هذه المبادرة يجب أن تساعد فى الحد من التوترات حول التحول الإيكولوجى، كما تهدف لتقليل التوترات إزاء سياسة الطاقة وعواقبها الضريبية .. موضحا أن هذا المجلس سيضم العديد من الخبراء بينهم "لورانس توبيانا" المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" و"باسكال كانفين" الوزير الفرنسى المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتنمية وشخصيات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

كما أوضح البيان أن إعلان تشكيل هذا المجلس سيتم خلال عرض برمجة الطاقة متعددة اللغات .. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للمناخ سيكون مجهزا بالوسائل وقادرا على التدخل في جميع السياسات العامة من خلال الاضطلاع بالمسؤولية للتأكد من الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات.