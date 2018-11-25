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الرئيس الأفغانى يستنكر اغتيال رئيس مجلس علماء كابول

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:33 ص
الرئيس الأفغانى يستنكر اغتيال رئيس مجلس علماء كابول الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى
أ ش أ
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أدان الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، اغتيال رئيس مجلس علماء كابول "مولوى عبد البصير حقانى".
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - عن بيان أصدره مكتب الرئيس - وجاء فيه : " الإرهابيون أثبتوا أنهم يشاركون بوحشية فى الحرب مع القيم الدينية والإسلامية، من خلال شن هجمات ضد علماء الدين والتجمعات الدينية."
وأصدر الرئيس عبد الغنى تعليماته إلى مسؤولى الأمن بتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض على مرتكبى الهجوم. وقالت مصادر أمنية أفغانية أمس /السبت/ إن المولوى عبد البصير لقى حتفه برصاص مسلحين مجهولين فى حى الشرطة السابع بالمدينة.
ولم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على مولوى حقانى.


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