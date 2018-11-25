الداخلية: تطبيقات الكترونية حديثة لتقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة

قال المقدم احمد محمد شتية رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، انه تم اتاحة التكنولوجيا اللازمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لصالح تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير تطبيقات الكترونية حديثة ومتطورة وشاشات تفاعلية تتيح تحويل لغة الإشارة ا بيانات نصية والعكس.

وأضاف شتية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات بالقاهرة الجديدة، انه يتم تدريب القائمين على تقديم الخدمات ، وتم تشغيل هذه المنظمومة بالمركز الرئيسى لكل ن قطاع الاحوال المدنية والجوازات.

و قال شتية رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، تم تطوير موقع الوزارة بشكل كبير، وسيتاح امام الجمهور فى عيد الشرطة المقبل .

وأضاف رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية ، انه تم تطوير مواقع الخدمات الجماهيرية بشكل كبير، مما يتيح للمواطن استخراج اوراقه من المنزل عن طريق الانترنت .