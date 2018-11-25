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الداخلية : التقديم لحج القرعة عبر ivr وتحصيل الرسوم الكترونيا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:51 م
الداخلية : التقديم لحج القرعة عبر ivr وتحصيل الرسوم الكترونيا وزارة الداخليه
كتب محمود عبد الراضي
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قال المقدم احمد محمد شتية رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، تم إنشاء المنظومة الالكترونية الموحدة للحج والانتهاء من المرحلة الاولى منها بما يكفل مواكبة التطور الذى شهده النظام السعودي.

 

وأضاف شتية فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات بالقاهرة الجديدة ان هذا النظام يسمح للراغبين فى اداء فريضة الحج بالتقديم عبر الانترنت والخدمة الصوتية  ivr عبر الهاتف الأرضى او المحمول، وتحصيل الرسوم بالكروت الائتمانية ووسائل التحصل الالكترونية .

 

 

 


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