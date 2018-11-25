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الخارجية: معرض مصر للعقارات فى بريطانيا يهدف لجذب الاستثمارات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:18 م
الخارجية: معرض مصر للعقارات فى بريطانيا يهدف لجذب الاستثمارات وزيرة الهجرة والسفير طارق عادل خلال افتتاح المعرض
كتب : أحمد جمعة
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افتتحت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والسفير طارق عادل سفير مصر فى بريطانيا، والسفير علاء يوسف القنصل العام المصرى فى لندن أمس السبت، "معرض عقارات مصر" الذى يقام فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجارى.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن تنظيم هذا المعرض يتم للترويج للعقارات المصرية فى الخارج وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع استغلالا للطفرة التى يشهدها على ضوء المشروعات العملاقة التى يتم تشييدها فى مختلف أنحاء الجمهورية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من التجمعات العمرانية والمنتجعات السياحية الجارى بناؤها فى سائر أنحاء مصر.

 

ويشهد المعرض اقبالا من الجالية المصرية بالإضافة إلى الجاليات العربية والأجنبية فى لندن، ومنهم المستثمرين المهتمين بالسوق المصرى فى ظل النجاح الذى يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى. كما قام اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى بزيارة المعرض فى يومه الأول وذلك على هامش زيارة يجريها إلى لندن.

 

وقد استضاف السفير المصرى حفل استقبال مساء اليوم السابق للمعرض بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك للترويج لهذا الحدث الهام وكافة مشروعات التطوير العقارى التى يتم تشييدها فى البلاد، وتم خلاله بث كلمة مسجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعا فيها الحضور للاستثمار فى مصر وحضور المعرض.


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