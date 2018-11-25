video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر على حصن "باقم" والقرى المحيطة به فى صعدة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:35 م
الجيش اليمنى يسيطر على حصن "باقم" والقرى المحيطة به فى صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

تمكن الجيش اليمنى من السيطرة على تبة "رمدان" وحصن "باقم" والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين فى باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد فيما وتمكن الفريق الهندسى فى محور علب من نزع أكثر من 500 لغم فى مديرية باقم محافظة صعدة.

وحسب المصادر اليمنية فإن المعارك لا تزال مستمرة، وان تعزيزات كبيرة لقوات الجيش وصلت بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الجيش اليمنى تواصل تقدمها فى دمت وتكبد المليشيا 56 قتيلا وجريحا

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

اليمن

حصن باقم

صعدة




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة