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الجيزة تضبط 3 سيارات تلقى مخلفات بالطريق وتغرمهم 30 ألف جنيه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:02 م
الجيزة تضبط 3 سيارات تلقى مخلفات بالطريق وتغرمهم 30 ألف جنيه ازالة المخلفات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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 تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من ضبط 3 سيارات نقل كبيرة  تقوم بإلقاء أطنان من مخلفات الهدم والرتش بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة التى أعدتها المحافظة.
 
و تمكنت هيئة النظافة والتجميل من ضبط السيارات أمام سنترال صفط اللبن وشارع المصرف بحى بولاق الدكرور وشارع ترسا بحى العمرانية وكادت ان تسبب اعاقه مرورية بالمناطق المذكورة.
 
وأكدت المحافظة أنه فى أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل يتم تنظيم دوريات على مدار 24 ساعة خاصة فى الأوقات المتأخرة من الليل وعمل أكمنة لضبط السيارات وعربات الكارو .
 
وقال اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد أنه تم التحفظ على السيارات التى تم ضبطها مشيراً إلى أنه لم يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد قائد السيارة الغرامة المقررة طبقا لقرار المحافظة والتى تم مضاعفتها لتصبح 10 آلاف جنيه كخطوة رادعة للمخالفين وهى قيمة إعاده الشيء لأصله.
 
وأوضح أنه يتم تنظيم أكمنة فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم 114 للإبلاغ عن شكاوى إلقاء مخلفات الرتش والهدم.

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