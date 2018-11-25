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التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:52 م
التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
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أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، تفاصيل وآلية طباعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول وموعد امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع فى أول تيرم لتطبيق الثانوية التراكمية على الصف الأول الثانوى.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استلام المديريات لأسئلة الامتحانات من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وأن تتم أعمال الطباعة و التظريف ، وتسلم الأسئلة من خلال المطبعة السرية المخصصة لطباعة الامتحانات على غرار امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات  الصف الأول الثانوى  ستكون مدمجة مع ورق الإجابة، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد عقد امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع حيث تعقد قبل موعد الامتحانات المحدد بالجدول أى قبل 29 ديسمبر المقبل، حسب كل مديرية ، مع الالتزام بعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى فى الفترة من ٥ يناير المقبل حتى 17 من نفس الشهر.

 

وشددت الوزارة فى خطابها على عدم عقد أى امتحانات خلال الأيام ٦ و ٧ و ٨ و ١٩ يناير ٢٠١٩ ، لتزامنها مع أعياد الإخوة المسيحيين.

 

 وكانت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، أعلنت أمس السبت جدول امتحانات الصف الأول الثانوى حيث تبدأ الامتحانات ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ حتى ٣ يناير  بالنسبة للاختبار الأول ، بينما يعقد الامتحان الثانى 17 يناير وحتى 24 من ذات الشهر.

 

 

 


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