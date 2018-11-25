video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التضامن تكشف عدم التزام 12 دار رعاية بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات للأطفال

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:39 م
التضامن تكشف عدم التزام 12 دار رعاية بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات للأطفال غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أجرت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عدد من الزيارات المفاجئة لـ 12 دار رعاية اجتماعية للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها.
 
وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات منها حاجة بعض من الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزارى بتجديد الترخيص كل أربع سنوات ولوحظ زيادة العدد الفعلى للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
 
وأيضا عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء ،مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر بالإضافة إلى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.
 
وقال  محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة إن صفة الضبطية القضائية قد منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها موضحًا أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة قد قامت بـ 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها
 
وأضاف أن فريق الضبطية القضائية المركزى له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائى أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.
 
ويكلف الفريق بسرعة الانتقال فى حالة الإبلاغ عن حدوث أى انتهاك داخل إحدى الدور والقيام بإجراءات الاستدلال اللازمة وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة 
 
كما يكلف فريق الضبط القضائي أيضا بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات وعدم انتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أي انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.. وزارة الرياضة تنظم برنامج أبطال المجتمع

مشردون بلا مأوى.. حالات تعرضت للإهمال وأصبحت تفترش الأرصفة بالإسكندرية.. "التضامن الاجتماعى": بروتوكول لنقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد الكشف عليهم.. وفريق التدخل السريع: نقلنا 5 حالات

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة توفر دار رعاية لمسنين بفيصل

وزيرة التضامن الاجتماعى: أحلام طلبة مصر بالحصول على جوائز نوبل ممكنة

لجنه الضبطيه القضائية

دور الرعاية

التبرعات

للأطفال




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة