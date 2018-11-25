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التحالف العربى: اكتشاف وتدمير 36 لغما بحريا زرعه الحوثيون لتهديد خطوط الملاحة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:56 م
التحالف العربى: اكتشاف وتدمير 36 لغما بحريا زرعه الحوثيون لتهديد خطوط الملاحة تركى المالكى المتحدث باسم ​التحالف العربى
كتبت - إيمان حنا
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صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، العقيد الركن تركى المالكى أن قوات التحالف البحرى ضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر، فقد تم اكتشاف وتفجير عدد 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء واس.

 

وأضاف المالكى، أن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع الماضى بلغ 36 لغماً بحرياً تم زراعتها مؤخراً، حيث تم اليوم اكتشاف وتدمير 13 لغماً بحرياً تم زراعتها بطريقة عشوائية، وتشمل هذه الألغام على ألغام معلقة وألغام طافية تم زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

 

وأكد العقيد المالكى استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف فى التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادى الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقه وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولى لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

 

واختتم العقيد المالكى تصريحه بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى، وأن ما تقوم به من أعمال إرهابيه وعدائية ومنها مؤخرا ً زراعة تلك الألغام البحرية لهو دليل قاطع بعدم جدية هذه المليشيا لوقف الأعمال الإرهابية والعدائية التى تمس الأمن الإقليمى والدولى، ولا تعبر عن الرغبة الجادة لبذل جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتتحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية المسئولية القانونية لأى أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.


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