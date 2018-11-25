الأوروبيون يطالبون باتفاق حول الصيد البحرى قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست

أ ف ب

شدد قادة الدول الاوروبية فى إعلان ملحق بما توصلت اليه قمتهم الاستثنائية الاحد، على ضرورة إبرام اتفاق مع بريطانيا حول الصيد البحرى "حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية" التى تلى خروجها من الاتحاد.

وكتب القادة فى هذا النص الذى أضيف بناء على الحاح دول مثل فرنسا وهولندا، أن "اتفاقا حول الصيد البحرى هو مسألة اولوية، ويتعين أن يستند الى أمور منها مبادئ الوصول المتبادل والحصص المعمول بها"، معربين عن اسفهم للتقاعس فى تسوية هذا الملف فى اتفاق بريكست.

وجاء فى النص ان اتفاقا مستقبليا حول الصيد البحرى "يجب ان يبرم قبل نهاية الفترة الانتقالية" بعد بريكست، والتى ستستمر حتى نهاية 2020 ويمكن تمديدها لعامين باتفاق مشترك.

وفى هذا النص، شدد عدد كبير من البلدان على ان يبقى الوصول المستقبلى لمنتجات صيد البريطانيين الى السوق الاوروبية، مشروطا بوصول الاوروبيين إلى المياه الاقليمية البريطانية.

وقال مصدر في اوساط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "بالنسبة الينا، الوصول الى المياه البريطانية أولوية".

وينص اتفاق بريكست الذي وافق عليه القادة الاوروبيون الاحد، على ان يستمر الصيادون الاوروبيون خلال الفترة الانتقالية في الوصول الى المياه الاقليمية البريطانية، وعلى ان يلتزم البريطانيون حصص الصيد الاوروبية.