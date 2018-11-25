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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلاً.. والصغرى بالقاهرة 16درجة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلاً.. والصغرى بالقاهرة 16درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانًا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22 
شبين الكوم 15 22
طنطا 16 21 
دمنهور 17 22 
الإسكندرية 18 22 
بلطيم 15 23 
مطروح 17 21 
السلوم 16 21 
سيوة 13 23 
بورسعيد 16 21 
دمياط 16 21
الزقازيق 15 22 
الإسماعيلية 14 23
السويس 14 22 
العريش 12 23 
رفح 11 22 
رأس سدر 18 23 
نخل 08 21 
نويبع 16 23 
طابا 14 21 
كاترين 08 16 
الطور 14 26 
شرم الشيخ 18 27 
الغردقة 17 26 
مرسى علم 18 28 
الفيوم 13 22 
بني سويف 13 23 
المنيا 13 23 
أسيوط 12 23 
سوهاج 13 24 
قنا 14 25 
الأقصر 14 25 
أسوان 15 26 
أبوسمبل 16 25 
الوادي الجديد 13 25 
شلاتين 19 25 
أبو رماد 18 24 
رأس حدربة 16 23 
حلايب 17 23 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 28 
المدينة 12 26 
الرياض 14 26 
المنامة 20 24 
أبوظبي 18 27 
الدوحة 20 26 
الكويت 15 18 
دمشق 06 10 
بيروت 13 18 
عمان 14 20 
القدس 10 14 
غزة 14 20 
بغداد 12 18 
مسقط 20 27 
صنعاء 07 21 
الخرطوم 20 33 
طرابلس 16 24 
تونس 10 20 
الجزائر 12 21
الرباط 10 17 
نواكشوط 16 27 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- 

الصغرى العظمى

أنقرة 02- 08 
اسطنبول 07 12 
إسلام آباد 10 24 
نيودلهي 12 27 
جاكرتا 24 33 
بكين 02 10 
كوالامبور 24 33 
طوكيو 05 12 
أثينا 06 16 
روما 12 16 
باريس 04 09 
مدريد 04 11 
برلين 01 04 
لندن 04 08 
مونتريال 12- 05- 
موسكو 03- 01 
نيويورك 02- 06
واشنطن 02- 04 

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