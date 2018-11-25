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"الأرصاد الجوية": جهود الحكومة لم تشعرنا بأزمة رغم سقوط 200 ألف متر مكعب أمطار بسيناء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:15 م
"الأرصاد الجوية": جهود الحكومة لم تشعرنا بأزمة رغم سقوط 200 ألف متر مكعب أمطار بسيناء الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
كتب محسن البديوى
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أشاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بجهود الحكومة واستعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول وخاصة فى سيناء ، مؤكدا فى حواره مع  برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، ، إن الاستعدادت التى قامت بها الحكومة جعلتنا لم نشعر بأن هناك أزمات .  

وقال الدكتورأحمد عبد العال ، إن كميات مياه  الأمطار التى سقطت على سانت كاترين وطابا ونويبع، وصلت لأكثر من 200 ألف مترمكعب، مشيرا الى أنه  كان على تواصل دائم مع المسئولين المعنيين والمحافظين أولًا بأول.

 

 


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