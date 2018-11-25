"الأرصاد الجوية": جهود الحكومة لم تشعرنا بأزمة رغم سقوط 200 ألف متر مكعب أمطار بسيناء

كتب محسن البديوى

أشاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بجهود الحكومة واستعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول وخاصة فى سيناء ، مؤكدا فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، ، إن الاستعدادت التى قامت بها الحكومة جعلتنا لم نشعر بأن هناك أزمات .

وقال الدكتورأحمد عبد العال ، إن كميات مياه الأمطار التى سقطت على سانت كاترين وطابا ونويبع، وصلت لأكثر من 200 ألف مترمكعب، مشيرا الى أنه كان على تواصل دائم مع المسئولين المعنيين والمحافظين أولًا بأول.