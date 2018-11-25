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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها، رفض مجلس النواب حذف أسماء الشهداء من على المدارس والشوارع، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، والإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية، وآخر مفاضات النادى الأهلى لختيار مدير فنى جديد.

1
 

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية


2
 

السيسى يطلق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية لتأهيل 10 آلاف شاب وتأسيس 100شركة

 

3
 

البرلمان يخفض الحد الأدنى لرسوم قيد الغرف الصناعية لـ250 جنيها بدلا من 1000

 

4
 

مجلس النواب يرفض حذف أسماء الشهداء من على المدارس والشوارع.. لجنة الدفاع: مصر قدمت 120 ألف شهيد

 

5
 

استشهاد ضابطين خلال متابعة الحالة الأمنية بالعياط.. سيارة تقتحم الكمين بسرعة هائلة وتصدمهما

 

6

مصرع 5 أشخاص غرقا فى انقلاب معدية بالرياح البحيرى

 

7
 

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

 

8
 

تحسن نسبى فى حالة الطقس.. قلة فرص الأمطار والشبورة تعود من جديد

 

9
 

رسميا.. طلاق بريطانى من الاتحاد الأوروبى.. قادة الدول الـ 27 يصدقون على خروج بريطانيا

 

10
 

الأهلى: اقتربنا من التعاقد مع مدرب عالمى برعاية جوزيه

 

 


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