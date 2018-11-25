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إقبال على معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب بكلية أصول الدين بطنطا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:41 م
إقبال على معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب بكلية أصول الدين بطنطا معرض الكتاب الذى تقيمه وزارة الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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قالت وزارة الأوقاف، إن معرض الكتاب الذى يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا لقى إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث أشاد الزائرون بحداثة الإصدارات وتنوعها وشمولها ووسطيتها، خاصة تلك الإصدارات المتخصصة فى مواجهة الفكر المتطرف.
 
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه نظرا لما يقدمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات متميزة في مجال نشر الفكر الإسلامي الصحيح ، ومواجهة الفكر المتطرف.
 
وأشارت إلى أشادة الزائرون بالأسعار المتميزة للكتب ، والتخفيضات الكبيرة ، والهدايا القيمة التي يقدمها المجلس , حيث يقدم المعرض 25% خصمًا على جميع إصدارات ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من التفسير والأحاديث النبوية والقدسية ، وأمهات الكتب , وكتب التراث , والموسوعات , والإصدارات الحديثة , والترجمات باللغات المختلفة , و50% خصما على cd.

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