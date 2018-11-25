إصابة 2 وانهيار جزئى لمنزل إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز فى المحلة

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل، وأسفر الانفجار عن نشوب حريق بداخل المنزل وحدوث انهيار جزئى به، وإصابة ربة منزل وابنها بإصابات خطيرة، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، يفيد بوقوع انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية صفط تراب، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتبين حدوث انهيار جزئى بالمحلة إثر انفجار اسطوانة البوتاجاز، ونشوب حريق بالمنزل، وإصابة ربه منزل وابنها بحروق، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية إخلاء المنزل وإخماد النيران.