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إسرائيل توقف محافظ القدس الفلسطينى للمرة الثانية فى شهرين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:30 م
إسرائيل توقف محافظ القدس الفلسطينى للمرة الثانية فى شهرين عدنان غيث
أ ف ب
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أوقفت اسرائيل محافظ القدس الفلسطينى عدنان غيث للمرة الثانية فى شهرين بحسب ما أعلن الأحد متحدّث باسم الشرطة الاسرائيلية، بعد ورود تقارير عن تحقيق حول صفقة بيع أراض.

وأُوقف محافظ القدس الفلسطينى ليلا فى القدس الشرقية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكى روزنفلد فى بيان من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واكتفت قوات الأمن الاسرائيلية بالقول إن التوقيف جاء على خلفية قضايا تتعلّق بالمال. وسيمثل غيث الأحد أمام محكمة القدس وقد يتم إعلان الاتهامات الموجّهة إليه بعد جلسة الاستماع.

 

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