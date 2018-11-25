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الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:26 م
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إخلاء سبيل المتهم بقتل حماه بعين شمس عقب تنازل أهلية المجنى عليه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:26 م
إخلاء سبيل المتهم بقتل حماه بعين شمس عقب تنازل أهلية المجنى عليه محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوى، إخلاء سبيل المتهم بقتل حماة بسبب خلافات أسرية عقب تنازل أهلية المجنى عليه.

 

وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وتعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب ليسقط مغشى عليه وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

والبداية عقب تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى باستقبال "أ.م" 60 سنة، ومصابا بكدمات فى منطقة الوجه، وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية وزوج ابنته، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالإيدي؛ فقام المتهم بالاعتداء عليه وسدد له ضربة باليد فى منطقة الوجه، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 


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