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أمن الإسكندرية ينجح فى إعادة طفل مختطف قبل بيعه عبر "فيس بوك"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:03 م
أمن الإسكندرية ينجح فى إعادة طفل مختطف قبل بيعه عبر "فيس بوك" مديرية أمن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية فى إعادة طفل مختطف قبل بيعه لأحد الأسر بمحافظة دمياط .

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه (بالإسكندرية) من "شيرين ا. ا" مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلى بدائرة القسم بأنها حال توجهها لأحد الأطباء بصحبة زوجها، 41 سنة، صاحب محل ملابس، تاركة نجليها (أحمد، 6 سنوات - شقيقه ياسين، 3  سنوات أبنائها من طليقها، بصحبة حارس العقار سكنها خليل "خ. ع"، 27 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، ولدى عودتها فوجئت بحارس العقار يبلغها بإختفاء إبنها ياسين أثناء لهوه بالشارع .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الحادث حارس العقار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية، وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقاً للإستفادة المادية، فقام بتصوير الطفل، وعرض صورته بأحد مواقع التواصل الإجتماعى، وما أن قوبل عرضه بالقبول من أحد الأشخاص حتى قام بتنفيذ مخططه بأن اختطف الطفل وعرض بيعه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه لصاحب مخبز "مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط" وزوجته "ربة منزل". 
 

وأرشد الحارس عن المبلغ، وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما ورد بإعترافات المتهم.

وأضاف صاحب المخبز أنه نظراً لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته فى تبنى أحد الأطفال قام بالإتفاق مع المتهم على شراء الطفل، وأرشدا عن الضحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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