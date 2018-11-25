أستاذ بجامعة سعودية: الأزهر الحصن العظيم للحفاظ على الإسلام

قال الدكتور الشريف حاتم العونى، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، إن التراث البشرى فيه صواب وخطأ وبعض الناس يصورون أن فكرة تنقية التراث فكرة جديدة وهى فكرة خاطئة فتنقية التراث بدأت منذ بدايته فقد كان الصحابة يخطئون بعضهم ويعدلون بعضهم البعض.

وأضاف الدكتور الشريف حاتم العونى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والمنعقد تحت عنوان "الفكر المقاصدى فى العلوم الإسلامية والعربية"، إن أكثر ما أضعف المسلمين هو التفتت العقلى وتقسيمهم لبعض، الذى وصل فى بعض الأحيان لاستباحة الدماء.

ورأى الدكتور الشريف حاتم العونى أن الأزهر الشريف قلب الأمة الاسلامية مطالبا العالم الاسلامى بالوقوف ومعاونة الازهر للقيام بواجبه التاريخى تجاه الحفاظ على ملة الإسلام، فالأزهر هو حصن عظيم للحفاظ على ملة الإسلامية.

وأضاف: لقد استمعت لكلمة شيخ الأزهر فى المولد النبوئ ودفاعه عن السنة النبوية والتى تظهر حبته وغيرته وحميته على هذا المصدر العظيم من مصادر الشريعة، فالسنة النبوية راسخة فى نفوس المسلمين رسوخ الجبال .