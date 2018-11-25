video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من يقولون الوطن حفنة من التراب مخطئون

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:30 م
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من يقولون الوطن حفنة من التراب مخطئون جانب من مؤتمر كلية الدراسات الاسلامية والعربية لبنات الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مقاصد الشريعة معنية بحفظ مصالح البلاد والعباد معا وحفظ موارد الدولة وكيانها الدولى، مشيرا إلى أن  الذين يقولون إن الوطن حفنة من التراب مخطئون وهؤلاء تناسوا أن الله ينظر إلى المكان والأرض نظرة طيبة من أجل إقامة شرع الله عليها وتنفيد أحكام الله.
 
 
وأضاف النجار، في كلمته بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنات الأزهر، إن الأمور التعبدية هى التى لا يدرك العقل لها علة ولا يقاس عليها غيرها مش عدد الصلوات وعدد مرات الطواف.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تلاوة رائعة لطالبة أزهرية بافتتاح مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية بنات الدولى

أستاذ بجامعة سعودية: الأزهر الحصن العظيم للحفاظ على الإسلام

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الدراسات الاسلامية




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة