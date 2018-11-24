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وفد غرفة مواد البناء يشارك بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع ببيروت

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:15 م
وفد غرفة مواد البناء يشارك بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع ببيروت جانب من الجلسات
كتب هانى الحوتى
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شارك وفد من غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية فى فعاليات ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع الذى يعقد حاليا بالعاصمة اللبنانية بيروت. 
 

ضم الوفد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس الغرفة والدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس الغرفة والمهندس هشام مدكور أبوالعز عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات والمهندس مدحت اسطفانوس عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد خطاب وعبير عصام الدين رفعت وعمرو فتوح.

 

وعقد وفد الغرفة اجتماعات مع نظرائهم فى لبنان وبحث سبل التعاون الثنائى بين الجانبين فى السوق اللبنانية وفى الأسواق الإفريقية.

 

وصرح  المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة بأن الشركات المصرية فى قطاع  مواد البناء تتطلع الى مواصلة التعاون المصرى اللبنانى وزيادة الصادرات.

وقال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس الغرفة إن الوفد التقى بالسفير المصرى ببيروت نزيه النجارى وبحث مع الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة إمكانية زيادة صادرات قطاع مواد البناء الى السوق اللبنانى. 

 

وأكد المهندس هشام مدكور أبو العز، أن التعاون بين مصر ولبنان من شأنه عمل زيادة كبيرة فى صادرات مصر خاصة وأن اللبنانين لديهم خبرات تسويقية كبيرة فى الأسواق الإفريقية.

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