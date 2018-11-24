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وصول 4 آلاف و527 سائحا مطار القاهرة لزيارة المعالم السياحية

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:15 ص
وصول 4 آلاف و527 سائحا مطار القاهرة لزيارة المعالم السياحية مطار القاهرة
كتب ــ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 4 آلاف و527 سائحا عربيا وأجنبيا من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

كما وصلت 175 رحلة دولية وداخلية إلى المطار كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بريطانيا والصين والنمسا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا واليابان وتايوان، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.

 


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