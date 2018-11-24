وصول 30 مرحلاً من اليونان وإيطاليا والكويت إلى القاهرة لمخالفة شروط الإقامة

كتب - محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 30 مرحلاً مصريًا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل باليونان وإيطاليا والكويت، قادمين ضمن عدة مأموريات أمنية لتسليمهم للسلطات المختصة بالمطار.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 9 مرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية القادمة من أثينا، كما وصل 13 مرحلاً آخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، بالإضافة الى 8 آخرين قادمين من الكويت.

وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية اليونانية والإيطالية والكويتية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.