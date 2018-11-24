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وزير قطاع الأعمال العام يستعرض حصرا دقيقا للأصول العقارية للشركات التابعة

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:29 م
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض حصرا دقيقا للأصول العقارية للشركات التابعة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ عبد الحليم سالم
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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الهامة فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة فى جميع النواحى خاصة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات بدءًا من تسجيل ملكية الأراضى مرورًا بكافة التصاريح اللازمة ووصولًا إلى تغيير التراخيص، مستعرضًا خريطة توضح مواقع هذه الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذى قامت به الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

كما استعرض الخطوات الجارية لشراء وتطبيق نظام "ERP" بالشركات التابعة وهو نظام مميكن لإدارة وتخطيط موارد الشركات ويشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والحسابات.

وفيما يخص الخطة التسويقية، طالب الوزير بالإسراع فى الإجراءات الخاصة بتكوين إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة بما يمكن الشركات من فتح أسواق جديدة محليًا ويسهم فى زيادة الصادرات.

 


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قطاع الاعمال

هشام توفيق

وزير قطاع الاعمال

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