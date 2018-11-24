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وزير الإعلام اليمنى: إدارة ميناء الحديدة يجب أن تعود للشرعية

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:05 ص
وزير الإعلام اليمنى: إدارة ميناء الحديدة يجب أن تعود للشرعية عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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 أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أنه لا يمكن القبول بأى صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة.

وقال الإريانى - فى تغريدة على تويتر أوردتها قناة "العربية" الاخبارية الجمعة - إن السلطة الشرعية أكدت فى أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأى خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن جريفث، لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمها للسلطة الشرعية.

وكان جريفث قد قام، الجمعة، بزيارة إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، حيث اقتصرت جولته على زيارة الميناء فقط، حيث منعته الميليشيات من زيارة أى منشآت أو أماكن أخرى فى المدينة التى حولها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية، وحفروا الخنادق فى شوارعها.

وعقد المبعوث الأممي، فى الحديدة، لقاءات مع المحافظ المعين من قبل الميليشيات ووكلاء المحافظة المعينين من قبل الانقلابيين.

كذلك دعا، خلال مؤتمر صحافي، الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولى لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة فى البلاد وإيقاف المواجهات العسكرية فى مدينة الحديدة.

 


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