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ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي"..

وزارة الرياضة تواصل برنامج الملتقى العربى للمبادرات الشبابية

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:32 م
وزارة الرياضة تواصل برنامج الملتقى العربى للمبادرات الشبابية وزارة الشباب والرياضة
كتب رامى ناجى
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تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقى العربى للمبادرات الشبابية، الذى تنظمه فى الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر الجارى، ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ويتضمن برنامج اليوم من الفعاليات زيارة عدد من المعالم السياحية، منها "الأهرامات والمتحف المصرى، ووكالة الغورى"، كما يتخلل البرنامج إقامة مجموعة من ورش العمل عن كيفية إعداد مبادرة متكاملة واستعراض وتحكيم المبادرات المطروحة.
 
ويشارك في الملتقى شباب دول "مصر، السودان، موريتانيا، جزر القمر، الصومال، البحرين ، السعودية ، الامارات، الاردن، اليمن".
 
وتختتم  فعاليات الملتقى العربي للمبادرات الشبابية مساء الثلاثاء المقبل بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الشباب المشاركين أصحاب المبادرات العربية البناءة.
 
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد افتتحت فعاليات الملتقى أمس الجمعة بحضور عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وكل من الدكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية ، والسيدة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبو ظبي وممثلة مجلس الشباب العربي لتنمية المتكاملة بالإمارات.

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