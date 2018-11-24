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واشنطن بوست: السياسة أجبرت ترامب على ترك الجولف

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:02 م
واشنطن بوست: السياسة أجبرت ترامب على ترك الجولف ترامب فى ملعب جولف مع نجله إيريك
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يعد يلعب الجولف كما كان فى السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ظهر فى ملاعب الجولف لأول مرة هذا الأسبوع بعد انقطاع لأكثر من شهر، وهى أطول مدة يبقى فيها الرئيس الأمريكى بعيدا عن ملاعب رياضته المفضلة.
وقالت الصحيفة ساخرة إن ترامب بهذا المعدل يكون تساوى مع عدد المرات التى كان أوباما يلعب فيها الجولف شهريا، بعدما كان ترامب انتقده فى 2016 خلال حملته الانتخابية قائلا "سوف أعمل من أجلكم، ولن أقضى وقتى فى لعب الجولف" وهى العبارة التى كان يقصد بها ترامب أن أوباما يقضى وقتا طويلا فى ملاعب الجولف.
وأجرت الصحيفة إحصائية ذكرت فيها أن توقف ترامب عن لعب الجولف لفترة تصل إلى 38 يوما سببها هو موسم الأعاصير التى ضربت سواحل الولايات الأمريكية من جهة الشرق وامتدت إلى ولاية تكساس، وبعدها اضطر ترامب للانضمام للحملات الدعائية لحشد الناخبين من أجل المرشحين الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى.

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