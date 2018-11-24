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واشنطن بوست: إدارة ترامب تريد السيطرة على أصوات انتخابات 2020

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:21 ص
واشنطن بوست: إدارة ترامب تريد السيطرة على أصوات انتخابات 2020 ترامب
كتبت - سالى حسام
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هاجمت صحيفة "واشنطن بوست" إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى افتتاحيتها وقالت إن إدارة ترامب تفعل كل ما بوسعها حتى تكون انتخابات 2020 فى صالحها بما فى ذلك ضمان أن تكون عملية عد الأصوات متحيزة لها.
 
وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب تريد التلاعب بأساسيات قوانين المواطنة، حتى يتم تقليل المشاركة الانتخابية من المهاجرين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، وبذلك تضمن الإدارة الأمريكية أصواتا من الأمريكيين البيض أكثر.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى دعوى قضائية حول المواطنة لجأت وزارة العدل الأمريكية تريد جعل الوثائق الخاصة ببيانات المواطنين والحاصلين على الجنسية مؤخرا ومن بينها تصويتاتهم فى الانتخابات، "غير قانونية" وهى البيانات التى تتشاركها سلطات تنفيذ القانون، الأمر الذى بحسب الصحيفة يثير المخاوف من أن حكومة ترامب الفيدرالية لا يمكن الثقة بها فينما يتعمل بإبقاء ميول الناخبين سرية.
 
وبالتالى ترى الصحيفة، أنه إذا علمت الإدارة الأمريكية بميول الناخبين من المهاجرين فبإمكانها الضغط عليهم حتى يتعاونوا بالتصويت لصالح الجمهوريين، وقالت الصحيفة "فى وقت أخر كانت هذه النظرية لتصبح مجرد نوع من البارانويا، ولكن بعد حملات الحزب الجمهورى لعدم تصويت الفقرا والأقليات فى الانتخابات فإن هذا السيناريو يبدو متناسبا مع ما يحدث".
 

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الادارة الامريكية

انتخابات 2020

الأمريكيين المهاجرين




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